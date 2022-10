Chefe da usina nuclear de Zaporizhia é libertado após ser sequestrado pelas forças russas

Ihor Murashov foi detido na sexta-feira, 30, enquanto ele viajava para a cidade de Enerhodar

REUTERS/Alexander Ermochenko Usina nuclear de Zaporizhia



O chefe da agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), Rafale Grossi, informou nesta segunda-feira, 3, que o diretor da usina nuclear de Zaporizhia foi libertado após uma detenção a qual a Ucrânia atribuiu à Rússia e chamou de ato de terror. “Saúdo a libertação de Ihor Murashov, diretor-geral da Usina Nuclear de Zaporizhia; recebi a confirmação de que Murashov voltou para sua família com segurança”, afirmou Grossi no Twitter nesta segunda-feira. Segundo os ucranianos, uma patrulha russa deteve Ihor Murashov na sexta-feira, 30, enquanto ele viajava da maior usina nuclear da Europa para a cidade de Enerhodar, onde vivem muitos dos funcionários da usina. A equipe ucraniana continua operando a usina em condições que a Agência Internacional de Energia Atômica diz colocar a segurança em risco. No sábado, a AIEA disse que entrou em contato com “autoridades relevantes” sem mencionar a Rússia pelo nome e que foi informada de que Murashov estava em “detenção temporária”. A AIEA disse no sábado que a detenção de Murashov “tem um impacto imediato e sério na tomada de decisões para garantir a segurança da usina”, aumentando as preocupações de segurança existentes na instalação. Rússia e Ucrânia culparam-se mutuamente pelo bombardeio que danificou partes da usina, e a AIEA pediu o estabelecimento de uma zona de proteção ao redor do local para reduzir o risco de um acidente potencialmente catastrófico. Grossi deve manter conversações em Moscou e Kiev esta semana.

*Com informações da Reuters