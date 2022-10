Russos aprovam lei de anexação de regiões na Ucrânia, mas não sabem como delimitar fronteiras

Tropas de Putin não controlam totalmente os territórios em que foram realizados os referendos; porta-voz do Kremlin afirmou que eles vão seguir ouvindo os interesses da população

Yuri KADOBNOV / AFP Parlamento russo aprova anexações de territórios ocupados na Ucrânia



Os parlamentares russos votaram a favor de uma lei para anexar quatro regiões parcialmente ocupadas na Ucrânia – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia – iniciativa assinada pelo presidente Vladimir Putin na sexta-feira, 30, que prevê uma escalada do conflito. Os membros da câmara baixa do Parlamento, a Duma, votaram de forma unânime para incorporar os territórios sem nenhum voto contra e sem abstenções, segundo seu site na internet. Apesar do resultado dos referendos que apontam vitória para Rússia em relação à anexação das regiões, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que vão continuar consultando a população para decidir se todo o território vai ser anexado ou apenas a parte em que as tropas de Putin controla, já que eles não possuem poder total. “Seguiremos consultando a população destas regiões”, respondeu Peskov. O ISW (Institute for the Study of War), centro de pesquisas com sede nos Estados Unidos, afirma que a Rússia controla 72% da região de Zaporizhia. Além disso, quase 88% de Kherson e sua capital de mesmo nome estão sob ocupação russa.

No final de semana, as tropas de Volodymyr Zelensky conseguiram recuperar um território dentro das regiões anexadas que era controlada pelos russos desde maio. Lyman atua como um centro de logística e transporte que ancora as operações russas no norte da região. Sua captura é o segundo maior ganho de Kiev desde que uma contra-ofensiva relâmpago retomou áreas da região de Kharkiv em setembro. Em resposta à anexação russa, o presidente ucraniano respondeu pedindo um processo de adesão acelerada à Otan e disse que não vai negociar com a Rússia enquanto Putin estiver no poder. Estes quatro territórios unem a Rússia à península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. Juntas, as cinco regiões somam cerca de 20% da Ucrânia. No entanto, as forças russas não têm um controle completo sobre os territórios em Kherson e em Zaporizhia e o Kremlin não confirmou quais áreas da região foram anexadas.

*Com informações da AFP