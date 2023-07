Chefe de governo da Espanha reafirma apoio da União Europeia à Ucrânia

Sergio Sánchez esteve em Kiev para a no primeiro dia da Presidência semestral da UE

EFE/Moncloa / Pool / Borja Puig de la Bellacasa Sergio Sánchez reforçou apoia da Espanha com relação a entrada da Ucrânia na UE



O chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, reafirmou o apoio da União Europeia (UE) à Ucrânia, neste sábado, 1º, em Kiev. Ele concedeu uma entrevista coletiva ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. “Minha presença aqui no primeiro dia da Presidência semestral da UE demonstra um compromisso político claro e inequívoco por parte das instituições comunitárias”, disse Sánchez. O líder ucraniano destacou o gesto do espanhol, mas lamentou a demora de outros países no fornecimento de equipamento militar necessário para fortalecer sua contraofensiva no leste e no sul do país. Zelensky espera acelerar sua adesão de seus país ao bloco de 27 nações. “É extremamente simbólico que esta visita ocorra no primeiro dia da Presidência espanhola da UE”, disse o líder ucraniano em suas redes sociais. O país recebeu status de candidato ao bloco há um ano e quer iniciar, ainda este ano, as negociações sobre o procedimento. Sánchez reiterou que apoia a entrada da Ucrânia no bloco. “A Espanha reitera seu apoio à candidatura da Ucrânia para aderir à UE, que estará entre as prioridades de sua Presidência”, disse.

Zelensky também solicitou à Otan um convite para que seu país faça parte da aliança de defesa ocidental durante a cúpula deste mês em Vilnius, capital da Lituânia, “após a guerra”. Ambos destacam que ” Espanha apoia o fortalecimento da cooperação entre a Otan e a Ucrânia, incluindo a criação de um Conselho Otan-Ucrânia”.

As críticas do presidente ucraniano surgem após semanas de uma contraofensivas na tentativa de recuperar territórios conquistados pela Rússia durante o confronto, iniciado em fevereiro de 2022. Valey Zaluzhny, comandante-geral das Forças Armadas da Ucrânia afirmou, em entrevista ao Washington Post, que a contraofensiva acabou sendo prejudicado devido a falta de armamentos adequados, passando pelos modernos caças de combate até munições de artilharia. “Não preciso de 120 aviões. Não vou ameaçar todo mundo. Um número muito limitado seria suficiente”, ressaltou. “Mas eles são necessários. Porque não há outra maneira. O inimigo está usando uma geração diferente de aeronaves”, acrescentou. O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Mark Mille, ressaltou que seus aliados estão se esforçando para fornecer apoio necessário à Ucrânia, mas reconheceu a demora. “Claro, está avançando um pouco devagar, mas isso faz parte da natureza da guerra”, afirmou.