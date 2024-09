Chefe de torcida da Inter de Milão assassina líder de grupo radical interno da torcida

Andrea Bellocco, ligado à máfia, teria atirado na perna de Beretta, e ele teria reagido com diversas facadas na garganta enquanto brigavam, que causaram sua morte

Reprodução/Redes Sociais Beretta, histórico ‘ultra’ líder do Inter, de 49 anos, foi detido pelas autoridades e levado ao hospital



O italiano Andrea Beretta, chefe dos ‘ultras’ da Internazionale, assassinou nesta quarta-feira (4), em Milão, Andrea Bellocco, outra das figuras mais reconhecidas do grupo radical ‘nerazzurro’ e ligado a máfia ‘Ndrangheta, a quem esfaqueou dentro de um veículo após levar um tiro na perna. O crime ocorreu nos arredores da cidade de Milão, em Cernusco sul Naviglio, perto do ginásio ‘Testudo’, muito frequentado por torcedores radicais e, segundo as primeiras informações, publicadas pela imprensa local, ambos estavam dentro do mesmo veículo. Bellocco teria atirado na perna de Beretta e ele teria reagido com diversas facadas na garganta que causaram sua morte. Não houve outros envolvidos.

A luta entre os dois, mortal para Bellocco, pode estar relacionada com uma trama muito mais profunda de negócios ilegais que o Ministério Público de Milão está investigando. Beretta, histórico ‘ultra’ líder do Inter, de 49 anos, foi detido pelas autoridades e levado ao hospital por conta do ferimento pelo disparo recebido à queima-roupa. Belloco, a vítima, por sua vez, além de frequentar as arquibancadas de San Siro, estava ligado à máfia calabresa, conhecida como ‘Ndrangheta, uma das organizações criminosas mais poderosas e violentas do planeta.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte