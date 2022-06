Chile antecipa férias escolares para conter alta de doenças respiratórias

Medida também acrescenta mais uma semana de recesso e é obrigatória para colégios públicos e particulares do país

ARTHUR SOUZA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo dados do Ministério da Saúde, 87% dos leitos pediátricos são ocupados por pacientes com doenças respiratórias



O governo chileno anunciou nesta terça-feira, 14, a antecipação e prorrogação das férias escolares de inverno para conter a alta circulação de vírus respiratórios, entre eles o da Covid-19, e avaliar o colapso nas unidades de saúde. A decisão acontece após vários prefeitos e outras autoridades regionais manifestarem preocupação com o aumento de consultas médicas e hospitalização de crianças por doenças respiratórias, como gripe, vírus sincicial e adenovírus. Além de antecipar o período, a medida também adiciona uma terceira semana de recesso para os alunos. Em 14 das 16 regiões do país, as férias serão de 30 de junho a 25 de julho, enquanto no sul de Aysen e Magalhães a duração será de 7 de julho a 1º de agosto. Segundo o ministro da Educação, Marco António Ávila, a antecipação é obrigatória para todas as escolas e vai permitir “retomar com força o ensino presencial a partir da terceira semana de julho”. “Não basta a transformação de leitos adultos para pediátricos, não basta a transferência de pacientes. Temos que continuar cuidando de nós mesmos e dos pequenos, mas também temos que tomar medidas intersetoriais”, disse a ministra da Saúde, María Begoña Yarza. Segundo dados do Ministério da Saúde, 87% dos leitos pediátricos são ocupados por pacientes com doenças respiratórias.

*Com EFE