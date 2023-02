Chile confirma 13 mortes causadas por incêndios florestais

Dentre as vítimas, estão um piloto boliviano e um mecânico chileno que atuavam na contenção das chamas

JAVIER TORRES / AFP País vive onda de incêndios que atinge as regiões centrais e Sul



O governo do Chile atualizou os boletins sobre os incêndios florestais que afetam o centro e o sul do país, aumentando para 13 o número de mortos. Segundo as autoridades, 11 deles foram registrados no município de Santa Juana. “Infelizmente, gostaríamos de informar que há 13 mortos no total: 11 pessoas na cidade de Santa Juana e, além disso, um piloto boliviano e um mecânico chileno que caíram com um helicóptero que trabalhava para combater estes incêndios”, informou Mauricio Tapia, diretor nacional do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Catástrofes. O ministro da Agricultura, Esteban Valenzuela, explicou que o acidente ocorreu em Galvarino, 700 quilômetros ao sul de Santiago, e disse que um dos brigadistas era “um boliviano com muitos anos de experiência na aeronáutica e em combate a incêndios”. Segundo o Ministério Público, quatro pessoas morreram em dois acidentes de trânsito quando tentavam fugir das chamas, enquanto uma bombeira infartou durante os trabalhos e as demais foram encontradas com os corpos carbonizados.

*Com informações da EFE