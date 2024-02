Chile entra em estado de emergência após 46 mortes por incêndios florestais

Viña del Mar e Valparaíso, regiões turísticas, estão sendo atingidas pelas chamas

RODRIGO ARANGUA / AFP Vista de uma casa queimada nas montanhas de Quilpe, em Viña del Mar, no Chile



Gabriel Boric, presidente do Chile, afirmou neste sábado, 3, que 46 pessoas morreram em razão de incêndios florestais que têm desvastado áreas da região costeira do país, especialmente em Viña del Mar e Valparaíso. “Foram registrados 40 mortos durante o incêndio e outros seis devido a queimaduras”, informou Boric, após sobrevoar de helicóptero a região afetada, com focos entre 80 e 120 km a noroeste da capital. “Sabemos que o número de vítimas irá aumentar. Precisamos da ajuda de todos. Diante dos chamados de evacuação, deve-se reagir imediatamente, porque o fogo se propaga em alta velocidade. Todas as decisões estão sendo tomadas com especialistas”, alertou o chefe do Executivo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com o presidente, uma possível “intencionalidade” está sendo investigada por trás dos incêndios, “embora seja difícil imaginar que alguém esteja disposto a causar tanta tragédia e dor”. A área resiencial de El Olivar também foi muito atingida e se transformou em um “inferno”, por conta do vento que soprou o fogo dos morros para a região. Localizada a 10 km do epicentro da tragédia, El Olivar possui cerca de 13 mil habitantes. Vários carros explodiram e casas foram incendiadas. O motorista Rodrigo Pulgar, de 61 anos, estava em casa acompanhando as notícias, quando chamas começaram a avançar sobre sua comunidade. “Era um inferno, com explosões. Tentei ajudar o vizinho a desligar o carro, a parte de trás da minha casa começava a pegar fogo. Era uma chuva de cinzas”, contou.

Por precaução, o chileno havia jogado água em seu telhado de madeira – e no interior da sua residência – pouco antes do ocorrido, o que evitou que o fogo consumisse sua casa. Contudo, seus vizinhos não tiveram a mesma sorte. “A maioria das pessoas aqui são idosas. A vizinha morreu porque não pudemos retirá-la”, disse. Segundo a prefeita Macarena Ripamonti, sua cidade enfrenta “uma catástrofe sem precedentes”. Desde 2017, o Chile enfrenta grandes incêndios florestais, que atingiram áreas povoadas de Valparaíso e outras regiões. O fogo se propagou por áreas com construções irregulares.

*Com informações da Agence France-Presse