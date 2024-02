Biden vence primárias do Partido Democrata na Carolina do Sul

Estado foi essencial, em 2020, para o atual presidente dos Estados Unidos, que busca a reeleição

CHRIS KLEPONIS /EFE/EPA Washington (Estados Unidos), 13/01/2024.- O presidente dos EUA, Joe Biden, acena ao sair da Casa Branca em Washington DC, EUA, em 13 de janeiro de 2024, a caminho de Camp David, onde passará o fim de semana.



Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, venceu as eleições primárias do Partido Democrata neste sábado, 3, no Estado da Carolina do Sul, de acordo com projeções da imprensa americana. Esta é a primeira disputa do partido, que tem entre os concorrentes, além de Biden, a escritora Mariane Williamson e o deputado Dean Phillips. Em 2020, a Carolina do Sul foi essencial para impulsionar a corrida eleitoral de Biden à Casa Branca. Até às 22h30 deste sábado, o chefe do Executivo de 81 anos aparecia com 96,6% dos votos, enquanto Williamson somava 1,9% e Phillips o total de 1,5%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Agora, em 2024, o povo da Carolina do Sul se pronunciou novamente, e não tenho dúvida de que vocês nos colocaram no caminho para conquistar a presidência novamente e fazer de Donald Trump novamente um perdedor”, disse Biden. Apesar de ter feito uma série de visitas ao Estado dias atrás, ele não conseguiu estar presente neste sábado, possivelmente pelos ataques dos EUA que atingiram grupos ligados ao Irã na Síria e no Iraque. Nas eleições de 2020, Biden foi eleito na Carolina do Sul majoritariamente por eleitores negros, contudo, pesquisas mostram que o apoio ao presidente diminuiu este ano, principalmente entre os jovens, em meio à frustração por Biden não ter discutido suas prioridades. Ontem, a vice-presidente, Kamala Harris, pediu a seus apoiadores que comparecessem para votar.

*Com informações da Agence France-Presse