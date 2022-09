Chile rejeita por ampla maioria projeto de nova Constituição com viés de esquerda

Rejeição não significa que nova carta esteja encerrada; Presidente Gabriel Boric convoca partidos para reunião com objetivo de dar continuidade ao processo

Martin BERNETTI / AFP Ampla maioria dos chilenos escolhem permanecer com a antiga democracia



Os chilenos rejeitaram neste domingo, 4, por ampla maioria o projeto de nova Constituição que buscava estabelecer maiores direitos sociais. Segundo resultados parciais, com 72,19% dos votos apurados, os resultados apontam 62,2% contra 37,8%. O triunfo da rejeição ficou bem acima das projeções das pesquisas, que antecipavam que prevaleceria a opção por recusar a mudança constitucional, mas não com uma diferença tão grande. Por meio do twitter, o Senador Jaime Quintana, do Partido pela Democracia, declarou que a “proposta não conseguiu convencer a maioria”. A rejeição do texto proposto faz com que seja mantida a Carta Magna, embora o presidente Gabriel Boric já tenha anunciado que convocará um novo processo constituinte e que será cumprido com o mandato do plebiscito de outubro de 2020, em que quase 80% dos chilenos foram a favor de mudanças no documento.

*Com informações da AFP