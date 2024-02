Chile teve mais de 4.200 hectares de floresta nativa queimados após incêndios

Tragédia foi a pior no país desde o terremoto de 2010; ao menos 112 morreram

Javier TORRES / AFP Incêndios florestais atingiram regiões do Chile no início deste mês e causaram diversos estragos



Os incêndios florestais que se alastraram por cinco municípios da região de Valparaíso, no Chile, causaram a perda de 4.286 hectares de floresta nativa. A informação foi confirmada pela Fundación Terram nesta quinta-feira, 15, em um estudo financiado pela União Europeia. As chamas afetaram regiões urbanas e industriais, terras agrícolas, reservatórios e os arredores de lagos e lagoas. “Na floresta nativa danificada, havia espécies emblemáticas de alto valor ecológico. Havia grupos de palmeira chilena, grupos de belloto do norte, orquídea, alstroemeria, naranjillo, lingue e patagua”, detalha o documento. Além disso, foram queimadas espécies típicas de florestas esclerófilas, como peumos, quillayes e litres.

Essa tragédia é considerada a mais grave no Chile desde o terremoto de 2010 e pelo menos 112 pessoas morreram. De acordo com investigações iniciais, os incêndios foram criminosos e começaram em quatro focos dentro da parte natural do Lago Peñuelas até chegarem à Viña del Mar, impulsionados pelo vento e pelas temperaturas extremas. “As plantações de árvores urbanas tendem a ser construídas com espécies exóticas que requerem cuidados especiais e muitas vezes exigem mais água, além de serem consumidas mais rapidamente pelos incêndios. Cada fragmento de vegetação nativa que é preservado dentro das cidades e que resistiu às pressões humanas é extremamente valioso”, disse Flavia Liberona, diretora da Fundación Terram.

*Com informações da EFE