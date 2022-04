China amplia confinamento em Xangai por surto de Covid-19

Somente na segunda-feira, 05, cerca de 13.354 casos da doença foram notificados, a maioria assintomático

EFE/EPA/MARK R. CRISTINO A China tem visto crescer o número de contaminados pela Covid-19



O surto de Covid-19 em Xangai, na China, chegou ao confinamento de 26 milhões de pessoas, de acordo com uma autoridade da cidade. O diretor do grupo de trabalho de controle epidêmico da cidade, Gu Honghui, disse que Xangai enfrenta um surto “em alto nível” e que a “situação é extremamente sombria”. O confinamento parcial começou em 28 de março e foi se estendendo. A China enviou 10 mil profissionais de saúde para a cidade, incluindo dois mil militares. Há semanas os moradores realizam testes em massa. Nesta segunda-feira, 5, foram 13.354 casos da doença – a maioria assintomático – elevando o número total para 73 mil. Nenhuma morte foi registrada com a variante Ômicron. O local de maior incidência da doença é a província de Jilin, a capital Pequim teve nove casos novos.