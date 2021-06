China aprova aplicação da CoronaVac em crianças com mais de 3 anos, diz laboratório

Informação foi dada por um diretor da Sinovac, responsável pela produção do imunizante; data para começo da vacinação do grupo não foi informada

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 12/12/2020 Vacina é uma das três que estão sendo aplicadas na China



A China aprovou a utilização da CoronaVac para imunizar crianças e adolescente com idade entre 3 e 17 anos. O anúncio foi feito na sexta-feira, 4, por Yin Weidong, diretor da Sinovac, farmacêutica que desenvolveu a vacina. A decisão faz com que o país asiático seja o primeiro a aprovar vacinas contra a Covid-19 para crianças. “Centenas de casos mostraram que, após a vacinação, o grupo [de 3 a 17 anos] é tão seguro quanto o grupo de adultos de 18 anos”, disse Weidong à TV estatal CCTV. Além disso, o diretor informou que os resultados dos testes deverão ser publicados pela revista britânica “The Lancet”. Apesar da autorização, a data de início de vacinação de crianças ainda não foi oficializada. Além da CoronaVac, o governo chinês está aplicando doses da Sinopharm (duas doses) e da CanSino (uma dose) na população, sendo que as duas primeiras já tem autorização da Organização Mundial da Saúde (OMS) para uso emergencial em adultos.