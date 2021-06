Emmanuel Macron é agredido durante visita a cidade ao sul da França; veja vídeo

Duas pessoas foram presas por ‘violência intencional contra uma pessoa que detém autoridade pública’; o presidente participa de uma ‘turnê’ pelos territórios franceses

Reprodução/Twitter/DarrenPlymouth Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que Emmanuel Macron é agredido



O presidente da França Emmanuel Macron foi agredido por um homem na manhã desta terça-feira, 8, durante uma visita a Drome, uma cidade no sul do país. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o chefe de Estado está indo em direção a um grupo de pessoas, quando, ao cumprimentar um homem, recebe um tapa no rosto. Em seguida, os seguranças do presidente intervém. Enquanto agride Macron, o homem grita “A Bas La Macronie“, que significa “Abaixo a Macronia“. Segundo a emissora francesa BFM TV, duas pessoas foram presas por “violência intencional contra uma pessoa que detém autoridade pública”. Macron está realizando, desde a semana passada, uma espécie de “tour” pelos territórios da França. As eleições regionais serão realizadas nos próximos dias 20 e 27 de junho, faltando menos de um ano para as eleições presidenciais. De acordo com a EFE, o Palácio do Eliseu limitou-se a confirmar que “um homem tentou agredir o presidente” e ressaltou que não comentaria mais o caso.