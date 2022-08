China convoca embaixador dos EUA sobre visita de Pelosi a Taiwan

Vice-ministro das Relações Exteriores chinês fez pedido com urgência e apresentou representações severas e fortes protestos

REUTERS/Ann Wang Taiwan quer se tornar independente da China e é apoiado pelos EUA



O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Xie Feng, convocou com urgência o embaixador dos Estados Unidos no país, Nicholas Burns, na noite de terça-feira, 02, e apresentou representações severas e fortes protestos sobre a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, à Taiwan. Ele afirmou que Pelosi corre o risco de ser condenada universalmente por provocar e brincar deliberadamente com fogo. Xie Feng disse ainda que a visita dela é uma grave violação do princípio de uma só China e dos três comunicados conjuntos China-EUA. Para o vice-ministro, a situação provoca um impacto severo na base política das relações China-EUA e infringe seriamente a soberania e a integridade territorial da China. Xie Feng também condenou a visita por considerar que ela mina gravemente a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan, enviando um sinal seriamente errado aos separatistas, de forças para a “independência de Taiwan”. “A medida é extremamente notória por natureza e as consequências são extremamente sérias. A China não ficará de braços cruzados”, declarou. Xie Feng alertou sobre a necessidade de os EUA não seguirem neste caminho, aumentando as tensões e tornando irreparáveis ​​a situação no Estreito de Taiwan e as relações China-EUA. “Taiwan é a Taiwan da China, e Taiwan eventualmente retornará ao abraço da pátria. O povo chinês não tem medo de fantasmas, pressão e maldade”, disse.

Observando que os EUA pagarão um preço pela visita, Xie Feng pediu o país resolva imediatamente a situação, tomando medidas práticas para desfazer os efeitos adversos causados ​​pela visita de Pelosi a Taiwan. Ele cobrou o cumprimento dos três comunicados conjuntos China-EUA, observando o compromisso de cinco nãos: não buscar uma nova Guerra Fria; não procurar mudar o sistema da China; a revitalização de suas alianças não é contra a China; não apoiar a “independência de Taiwan”; não procurar conflito com a China. O vice-ministro finalizou afirmando que nenhuma força e nenhum indivíduo deve subestimar a firme determinação, a forte vontade e a grande capacidade do governo e do povo chinês para defender a soberania nacional e a integridade territorial e alcançar a reunificação e o rejuvenescimento nacional.

*Com informações da Reuters