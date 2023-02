China diz que EUA tiveram ‘reação excessiva’ no caso do balão e diz que americanos ‘violaram prática internacional’

Exército norte-americano abateu o objeto não tripulado no sábado, 4, após país fechar três aeroportos; crise aumenta tensão entre superpotências

CHASE DOAK / AFP Balão chinês sobrevoou espaço aéreo dos Estados Unidos



A China classificou a decisão dos Estados Unidos de derrubar o suposto balão espião chinês como uma ‘reação excessiva evidente’. De acordo com a nota da chancelaria, os norte-americanos insistiram no uso da força contra uma “aeronave civil não tripulada”, o que o gigante asiático descreveu como uma reação “claramente desproporcional”. Os chineses tinham pedido para Washington “lidar adequadamente com a situação de maneira calma, profissional e moderada”. O governo da China declarou sua “forte insatisfação” com a operação. “A China expressa sua forte insatisfação e protesta contra o uso da força pelos Estados Unidos”, disse o Ministério das Relações Exteriores da China em comunicado. Washington “violou seriamente as práticas internacionais”, segundo a mesma fonte. Há dias um balão chinês sobrevoava o espaço aéreo norte-americano – situação que aumentou a tensão entre os países. Segundo Pequim, se tratava de uma pesquisa científica e que o objeto não tripulado tinha mudado de rota devido ao vento, explicação não aceita por Washington que afirmou se tratar de uma espionagem. No sábado, 4, o Exército dos EUA derrubou o balão no Oceano Atlântico. Ação saudada pelo presidente Joe Biden que parabenizou os pilotos do F-22. “A ação deliberada e legal de hoje mostra que o presidente Biden e sua equipe de segurança nacional sempre colocarão a segurança do povo americano em primeiro lugar e responderão de forma eficaz à violação inaceitável da nossa soberania por parte da República Popular da China”, declarou o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin. O balão “era usado pela China em uma tentativa de vigiar sítios estratégicos” dos Estados Unidos, afirmou. Em imagens exibidas por canais de TV americanos, o balão parecia cair verticalmente após um impacto. Quando foi derrubado, estava a 18 km de altitude, a 11 km da costa, segundo funcionários do Pentágono. A operação aconteceu depois que três aeroportos do sudeste americano foram temporariamente fechados em meio ao que a Administração Federal de Aviação chamou de “esforço de segurança nacional”. O tráfego aéreo foi retomado após a queda do balão, informou a Administração Federal de Aviação (FAA).

A US military fighter jet shot down a suspected Chinese spy balloon off the coast of South Carolina on Saturday.#China #America #Balloon pic.twitter.com/DF4ogb5OZS — World Times (@WorldTimesWT) February 5, 2023

*Com informações da AFP