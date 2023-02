Exército dos EUA derruba suposto balão espião chinês no Oceano Atlântico

Objeto não tripulado estava no espaço aéreo norte-americano havia dias e aumentou a tensão entre os dois países; secretário do governo Biden cancelou viagem a Pequim devido ao incidente diplomático

CHASE DOAK / AFP Balão chinês sobrevoou espaço aéreo dos Estados Unidos



O Exército dos Estados Unidos derrubou na tarde deste sábado, 4, no Oceano Atlântico, o suposto balão chinês espião que sobrevoa o espaça aéreo norte-americano havia dias e que fez com que três aeroportos fossem fechados. Washington considera uma “violação de soberania inaceitável”. “A ação deliberada e legal de hoje mostra que o presidente Biden e sua equipe de segurança nacional sempre colocarão a segurança do povo americano em primeiro lugar e responderão de forma eficaz à violação inaceitável da nossa soberania por parte da República Popular da China”, declarou o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin. De acordo com a imprensa local, o objeto não tripulado foi abatido na costa leste. A ação aconteceu horas depois de o presidente Joe Biden prometer se “ocupar” do suposto dispositivo de espionagem. O líder dos EUA parabenizou em Maryland os pilotos do caça por terem derrubado o balão no espaço aéreo americano. Os canais de TV Fox News e CNN reportaram a operação, depois que três aeroportos do sudeste americano foram temporariamente fechados em meio ao que a Administração Federal de Aviação chamou de “esforço de segurança nacional”. A AFA e a Guarda Costeira trabalharam para limpar o espaço aéreo e a água abaixo do balão quando ele alcançou o oceano.

Após a derrubada, iniciou-se uma operação nas águas territoriais dos Estados Unidos no Oceano Atlântico para recuperar os destroços do balão, que voava a cerca de 60 mil pés e tinha o tamanho estimado de três ônibus escolares. O suposto balão espião sobrevoou o espaço aéreo americano por dias e aumentou a tensão entre os dois países, em particular no que diz respeito a Taiwan, que o governo chinês considera parte de seu território e cujo controle pretende recuperar um dia, inclusive com o uso da força se necessário. Anthony Blinken, secretário de Estado americano, cancelou visita ao país asiático devido ao incidente diplomático. A China, que confirmou que o dispositivo pertence ao governo de Pequim, mas alega que se trata de uma pesquisa científica. Segundo os chineses, o balão tinha se desviado da rota por causa do vento. A justificativa não foi aceita por Washington, que afirma se tratar de um objeto de espionagem. Neste sábado pela manhã, um novo balão foi avistado no céu, sobrevoando a América Latina (a posição exata não foi informada). Inicialmente, os EUA tinham optado por não derrubarem para proteger a população, mas hoje eles mudaram de ideia e deram um fim no balão.