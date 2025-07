China e EUA ‘continuarão trabalhando’ para prorrogar sua trégua tarifária

Segundo o representante de comércio internacional chinês, Li Chenggang, as conversas entre os dois países foram ‘francas, profundas e construtivas’

Os Estados Unidos e a China “continuarão trabalhando” para obter uma extensão de sua trégua tarifária, disse o representante de comércio internacional da China nesta terça-feira (29), segundo a agência de notícias estatal Xinhua. Os comentários de Li Chenggang foram feitos após negociações com delegados americanos, incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na Suécia. Ele acrescentou que as conversas foram “francas, profundas e construtivas”, informou a Xinhua. As discussões tinham como objetivo, entre outras coisas, prolongar a pausa de 90 dias negociada em maio em Genebra e que está vigente até 12 de agosto. A pausa permitiu encerrar as represálias mútuas, que levaram à aplicação de tarifas proibitivas.

Isso havia permitido reduzir as taxas alfandegárias sobre os produtos americanos e chineses, respectivamente de 125% e 145%, para um nível muito mais moderado de 10% e 30%, que se somam às já existentes, sobre uma série de produtos, antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca no final de janeiro. Estados Unidos e China – representados respectivamente pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, e pelo vice-primeiro-ministro, He Lifeng – trocaram pontos de vista sobre as principais questões econômicas e comerciais, e planejam manter uma comunicação próxima, declarou Li Chenggang, citado pela Xinhua.

As conversas na Suécia ocorreram no início de uma semana crucial para a política comercial do presidente Donald Trump, já que as tarifas aplicadas à maioria dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos sofrerão um aumento abrupto em primeiro de agosto.

*Com informações da AFP

