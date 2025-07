Donald Trump desmente que irá se encontrar com Xi Jinping

Apesar de negar encontro com líder chinês, mandatário americano afirma que viagem só ocorreria se fosse convidado pelo presidente da China

EFE/EPA/WILL OLIVER Apesar de negar intenção de se reunir com Xi, Trump não descartou a possibilidade de uma visita à China



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desmentiu rumores sobre uma busca por uma cúpula com o líder chinês, Xi Jinping. Em uma postagem em sua rede social, Truth Social, Trump classificou a informação como “fake news”, afirmando que não está em busca do tal encontro. Ele enfatizou: “Isso não é verdade, não estou PROCURANDO nada!” Apesar de negar a intenção de se reunir com Xi, Trump não descartou a possibilidade de uma visita à China. Ele mencionou que essa viagem só ocorreria se fosse convidado pelo presidente chinês, um convite que, segundo ele, já foi feito. Essa declaração sugere que, embora não esteja buscando ativamente uma conversa, ele está aberto a oportunidades.

Recentemente, o jornal South China Morning Post trouxe à tona a possibilidade de um encontro entre os dois líderes durante a Cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês), que será realizada na Coreia do Sul entre outubro e novembro. A relação entre os Estados Unidos e a China tem sido marcada por tensões nos últimos meses.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nícolas Robert