China e EUA se unem na luta para redução de combustíveis fósseis e aumento de energias renováveis 

China e os Estados Unidos concordaram em enfrentar junto o aquecimento global. Os países, os maiores poluidores do mundo, anunciaram uma aliança para substituir combustíveis fósseis e aumentar energias renováveis. Eles se comprometeram em aumentar a energias eólica, solar e outras renováveis, informou o Departamento de Estados dos Estados Unidos, na terça-feira, 14. O anúncio veio antes dos líderes, Joe Biden, e Xi Jinping, se reunirem nesta quarta-feira, 15. Apesar do comprometimento realizado tanto pelos EUA como pela China, as declarações de cooperação divulgadas separadamente pelos países, não incluem uma promessa da China de alimentar gradualmente seu intenso uso de carvão, o combustível fóssil mais poluente, ou parar de construir novas usinas de carvão, algo que tem sido discordância entre os países durante os meses de discussão. Contudo, apesar disso, concordaram em empreender esforço para triplicar a capacidade de energia renovável globalmente até 2030, o que, segundo eles, deve contribuir com a aceleração da geração de carvão, petróleo e gás. Esse acordo indica que pode ser a primeira vez que a China concorde em reduzir a emissão em qualquer parte de sua economia. Daqui a duas semanas será realizado em Dubai, a COP28 das Nações Unidas para falar sobre as negociações climáticas