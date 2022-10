China felicita Lula e fala em elevar as relações bilaterais com Brasil

Presidente chinês enfatizou os avanços diplomáticos conquistados nos últimos 48 anos e falou da importância do laço entre os dois países

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Xi Jinping é o atual presidente da China



O presidente chinês, Xi Jinping, parabenizou, por telefone, Luís Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas eleições presidenciais no Brasil no domingo, 30, no segundo turno, e demonstrou sua disposição de trabalhar com o eleito para levar as relações bilaterais a “um novo nível”. O líder da China falou sobre a importância da relação entre os dois países. “China e Brasil, principais países em desenvolvimento e importantes nações emergentes, compartilham amplos interesses e responsabilidades comuns. Atribuo grande importância ao desenvolvimento das relações sino-brasileiras e estou disposto a trabalhar junto com o presidente eleito para elevar, a partir de uma visão estratégica de longo prazo, a parceria estratégica global China-Brasil, com benefícios aos dois países e povos”, disse. O presidente chinês enfatizou que desde que os países estabeleceram laços diplomáticos há 48 anos, as relações bilaterais não pararam de avançar. Contudo, os laços entre os dois países esfriaram durante o governo de Bolsonaro, que, durante a campanha presidencial de 2018 lançaram duras críticas contra a China, chegando a dizer que “estava comprando o Brasil”. Por sua vez, Lula, presidente da República entre 2003 e 2010, protagonizou a reunião do grupo Brics (então formada pelo Brasil, Rússia, Índia e China) em 2009, antes da adesão da África do Sul em 2010. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, com o comércio bilateral passando de US$ 9 bilhões em 2004 para US$ 135 bilhões em 2021. Entre 2007 e 2020, o Brasil arrecadou investimentos acumulados de US$ 66 bilhões da China.

*Com informações da EFE