Putin e Zelensky cumprimentam Lula por vitória e falam em parceria

Líderes dos dois países demonstraram interesse em trabalhar com o Brasil e elogiaram o petista e sua autoridade política

Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP e Sergei SUPINSKY / AFP Líderes em guerra mandaram cumprimentos para Lula pelo resultado nas eleições



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, parabenizaram Luis Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas eleições brasileira, decidida no domingo, 30, no segundo turno. Em um comunicado divulgado no site do Kremlin, o russo escreveu: “Aceite as minhas sinceras felicitações pela vitória nas eleições presidenciais. Os resultados da votação confirmam a sua alta autoridade política. Espero que, por meio de esforços conjuntos, asseguramos o desenvolvimento de uma cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas”. No comunicado, Putin também expressou o desejo em ter uma cooperação construtiva com o Brasil em todas as áreas. Em declaração feita antes das eleições, o russo já tinha informado não ter preferência por nenhum dos candidatos e adiantou que se dá bem com ambos. “Temos boas relações com Lula e também com o senhor Bolsonaro. Nós não interferimos em processos políticos internos. Essa é a coisa mais importante. Sabemos que, apesar da aguda disputa política no processo político interno, há consenso sobre a cooperação com a Rússia, consenso sobre nosso envolvimento com o BRICS, que é de fundamental importância para nós. Temos uma relação de consenso e interação com o Brasil. Consideramos que o Brasil é nosso parceiro mais importante na América Latina. E assim continuará. Faremos de tudo para desenvolver mais ainda nossas relações no futuro”, disse, acrescentando que vê na nação brasileira um importante parceiro e que não pretendia interferir em disputas internas. Zelensky, utilizou sua conta oficial no Twitter para cumprimentar Lula. “Parabéns a Lula com vitória nas eleições presidenciais no Brasil. Confio numa colaboração ativa com amigo da Ucrânia de longa data e no reforço da parceria estratégica para assegurar democracia, paz, segurança e prosperidade na Ucrânia, no Brasil e no mundo inteiro!”, escreveu. Em seu primeiro discurso como eleito, Lula defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU, batendo na ampliação dos membros permanentes e o fim do poder de veto dos atuais – grupo formado por Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unidos. Lula foi eleito presidente do Brasil com 50,90% dos votos e chega a seu terceiro mandato. Ele é o primeiro ex-presidente a conseguir ser reeleito e chegar ao poder três vezes. As eleições presidenciais de 2022, foram as mais acirradas da história do país e as que tiveram a menor diferença de votos entre os adversários.