‘China não pode impedir que líderes viajem à Taiwan’, diz Nancy Pelosi

Presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos contrariou recomendação do governo chinês e visitou a ilha; Pequim viu o ato como uma provocação e prometeu reação

SAUL LOEB / AFP - 29/07/2022 Nancy Pelosi é a atual presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos



A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, falou nesta quarta-feira, 3, sobre sua viagem à Taiwan. De acordo com a democrata, o governo chinês não pode impedir o acesso de líderes mundiais à ilha. A fala refere-se à ameaça realizada pela China que, caso Pelosi pousasse com o avião norte-americano, haveria uma “resposta severa”. “Infelizmente, Taiwan foi impedida de participar de reuniões globais, mais recentemente da Organização Mundial da Saúde, por causa de objeções do Partido Comunista Chinês. Embora possam impedir Taiwan de enviar seus líderes a fóruns globais, não podem impedir que líderes mundiais, ou qualquer pessoa, viajem a Taiwan para homenagear sua florescente democracia, destacar seus muitos sucessos e reafirmar nosso compromisso com a colaboração contínua”, afirmou em comunicado. Após a saída da política da ilha, Pequim impôs uma série de sanções à Taiwan – como a proibição da importação de produtos alimentícios.