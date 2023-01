China registra quase 60 mil mortes por Covid-19 em um mês

País deu fim a política “Covid zero” no dia 8 de dezembro; OMS cobra informações detalhadas da situação

Noel Celis / AFP) Covid-19 avança na China e OMS cobra informações detalhadas do país asiático



A China registrou quase 60 mil mortes por Covid-19 em um mês. O balanço foi divulgado neste sábado, 14, e indica o tamanho do surto que o país vem enfrentando desde o fim da política de Covid zero. De acordo com os dados da Comissão Nacional de Saúde, 59.938 pessoas perderam suas vidas para a doença no país, entre 8 de dezembro de 2022 e 12 janeiro de 2023. No entanto, não foram incluídas mortes ocorridas fora de hospitais, o que pode tornar o número ainda maior. São incluídas 5.503 mortes causadas por insuficiência respiratória causada pelo vírus e 54.435 óbitos por doenças subjacentes. Segundo as autoridades de saúde, a idade média dos mortos é 80,3 anos e mais 90% das vítimas tinham mais de 65 anos e sofriam com comorbidades. No fim do mês passado, o gigante asiático alterou os critérios de definição de mortes por Covid-19. Somente óbitos causados diretamente por insuficiência respiratória ou pneumonia em decorrência à Covdi-19 seriam contabilizadas nas estatísticas. Porém, a maioria dos países também conta óbitos por outras causas agravadas pelo coronavírus. Até sábado, a China havia registrado 5.241 mortes por Covid desde o surgimento do vírus. O balanço indicava que 37 delas aconteceram até o dia 7 de dezembro, um dia antes do término da política “Covid zero”.

Hora após a divulgação do balanço, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu para que a China forneça informações mais detalhadas sobre a situação do país. O pedido foi efetuado pelo diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante conversa com com o diretor da Comissão Nacional de Saúde da China, Ma Xiaowei, de acordo com o comunicado da OMS.