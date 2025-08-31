Jovem Pan > Notícias > Mundo > China se prepara para lançar maior parque solar do mundo na meseta tibetana

China se prepara para lançar maior parque solar do mundo na meseta tibetana

Ambicioso projeto tem como objetivo principal a redução das emissões de carbono e, uma vez concluído, será capaz de fornecer energia para aproximadamente 5 milhões de residências

  Por Jovem Pan
  • 31/08/2025 23h00
Unsplash/ American Public painel solar País asiático já havia instalado 212 gigawatts de capacidade solar, superando a totalidade da capacidade dos Estados Unidos

A China se prepara para finalizar o maior parque solar do mundo, localizado na meseta tibetana, que ocupará uma área de 610 quilômetros quadrados. Este ambicioso projeto tem como objetivo principal a redução das emissões de carbono e, uma vez concluído, será capaz de fornecer energia para aproximadamente 5 milhões de residências. No primeiro semestre de 2025, o país asiático já havia instalado 212 gigawatts de capacidade solar, superando a totalidade da capacidade dos Estados Unidos. Essa expansão resultou em uma diminuição de 1% nas emissões de carbono nos primeiros seis meses do ano, consolidando uma tendência que começou em março de 2024. A energia solar está se aproximando de se tornar a principal fonte de eletricidade limpa na China.

Entretanto, apesar dos avanços significativos, a China ainda enfrenta desafios relacionados à dependência de fontes de energia baseadas em carbono, o que complica o processo de descarbonização total. O parque solar no Tibete não apenas contribui para a geração de energia limpa, mas também oferece benefícios ecológicos, como a diminuição da evaporação do solo e o estímulo ao crescimento da vegetação local. Além disso, o projeto integra práticas de pastoreio com o uso de “ovelhas fotovoltaicas”, promovendo uma convivência harmônica entre a produção de energia e a agricultura. Para garantir que a energia gerada chegue a áreas industrializadas, a China está investindo em novas linhas de transmissão, enfrentando o desafio de adaptar sua infraestrutura elétrica para suportar fontes de energia renováveis.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

