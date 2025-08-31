China se prepara para lançar maior parque solar do mundo na meseta tibetana

Ambicioso projeto tem como objetivo principal a redução das emissões de carbono e, uma vez concluído, será capaz de fornecer energia para aproximadamente 5 milhões de residências

A China se prepara para finalizar o maior parque solar do mundo, localizado na meseta tibetana, que ocupará uma área de 610 quilômetros quadrados. Este ambicioso projeto tem como objetivo principal a redução das emissões de carbono e, uma vez concluído, será capaz de fornecer energia para aproximadamente 5 milhões de residências. No primeiro semestre de 2025, o país asiático já havia instalado 212 gigawatts de capacidade solar, superando a totalidade da capacidade dos Estados Unidos. Essa expansão resultou em uma diminuição de 1% nas emissões de carbono nos primeiros seis meses do ano, consolidando uma tendência que começou em março de 2024. A energia solar está se aproximando de se tornar a principal fonte de eletricidade limpa na China.

Entretanto, apesar dos avanços significativos, a China ainda enfrenta desafios relacionados à dependência de fontes de energia baseadas em carbono, o que complica o processo de descarbonização total. O parque solar no Tibete não apenas contribui para a geração de energia limpa, mas também oferece benefícios ecológicos, como a diminuição da evaporação do solo e o estímulo ao crescimento da vegetação local. Além disso, o projeto integra práticas de pastoreio com o uso de “ovelhas fotovoltaicas”, promovendo uma convivência harmônica entre a produção de energia e a agricultura. Para garantir que a energia gerada chegue a áreas industrializadas, a China está investindo em novas linhas de transmissão, enfrentando o desafio de adaptar sua infraestrutura elétrica para suportar fontes de energia renováveis.

