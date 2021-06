China ultrapassa um bilhão de doses aplicadas das vacinas contra a Covid-19

País administra CoronaVac e vacinas das farmacêuticas Sinopharm, CanSino, Anhui Zhifei e Shenzhen Kangtai; nenhum imunizante não chinês foi aprovado na nação

Wu Hong/EFE Considerando os números proporcionais, 16% da população da China está completamente imunizada



A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou neste domingo, 20, que o país ultrapassou a marca de 1 bilhão de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. De acordo com os dados do monitor Our World in Data, desenvolvido pela Universidade de Oxford, o número chega a 1,01 bilhão. Neste cenário, ao menos 223,3 milhões de chineses estão imunizados com as duas doses de vacina. O monitor ainda aponta que 398,7 milhões de cidadãos estão parcialmente vacinados no país. Considerando os números proporcionais, 16% da população da China está completamente imunizada, ao passo em que 28% ainda precisa completar o esquema vacinal.

Abrigando cerca de 1,4 bilhão de pessoas, a China é o segundo país que mais aplica doses das vacinas diariamente. Para se ter uma ideia, entre os dias 13 e 19 de junho, a nação administrou em média 1,31 dose a cada 100 habitantes. No país, estão aprovados os registros definitivos da CoronaVac e dos imunizantes das farmacêuticas Sinopharm e da CanSino. Já as vacinas desenvolvidas pelos laboratórios Anhui Zhifei e Shenzhen Kangtai tiveram o uso aprovado emergencialmente. Até o momento, a nação não aprovou a aplicação de nenhuma vacina não chinesa.