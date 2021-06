Queiroga se compromete a vacinar todos os brasileiros com mais de 18 anos até o fim do ano

Em evento na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, ministro da Saúde afirma que a imunização é o ‘passaporte para a nossa liberdade, para uma vida nova’

Wilton Junior/Estadão Conteúdo O ministro da Saúde, Marcelo Querioga, vacina moradora de Paquetá durante início da campanha de imunização em massa na ilha carioca



Durante o início da campanha de vacinação em massa na ilha de Paquetá, na cidade do Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, firmou um compromisso de imunizar todos os brasileiros adultos até dezembro deste ano. “Até o final do ano, toda a população brasileira acima de 18 anos será imunizada contra a Covid-19, com as duas doses da vacina. É o passaporte para a nossa liberdade. O passaporte para uma vida nova, para o povo de Paquetá, do Rio de Janeiro e do Brasil”, disse o cardiologista. Questionado se a campanha de imunização começou com atraso no Brasil, Queiroga foi evasivo. Preferiu destacar que sua pasta já entregou mais de 115 milhões de doses para os Estados e que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem capacidade para vacinar até 2,4 milhões de pessoas por dia.

Uma pergunta sobre a CPI da Covid-19 ficou sem resposta. “Eu sou um agente sanitário e não me preocupo com essas questões políticas. Eu tenho um foco, que é vacinar a população brasileira”, justificou o ministro, que passou de testemunha a investigado na comissão instaurada no Senado. Sobre os protestos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no sábado, 19, Queiroga se limitou a dizer que “o povo julga”. O Brasil ultrapassou ontem a marca de 500 mil mortos por Covid-19. No Twitter, o chefe da Saúde manifestou solidariedade. “Quinhentas mil vidas perdidas pela pandemia que afeta o nosso Brasil e todo o mundo. Trabalho incansavelmente para vacinar todos os brasileiros no menor tempo possível e mudar esse cenário que nos assola há mais de um ano.”