Chinesa que estava em primeiro encontro fica ‘presa’ na casa de homem após cidade entrar em lockdown

Caso foi registrado na cidade de Zhengzhou, colocada em lockdown momentâneo após 100 casos da Covid-19 serem confirmados

The Paper/Reprodução de vídeo Mulher, identificada apenas como Wang, ficou confinada na casa de homem durante primeiro encontro



Uma chinesa ficou presa na casa do homem com quem estava tendo um encontro às cegas, quando a cidade de Zhengzhou foi posta em confinamento – contou ela, em uma série de vídeos que viralizaram nas redes. A China luta para conter os múltiplos focos locais das variantes Delta e Ômicron do novo coronavírus. Em Zhengzhou, onde mais de 100 casos foram relatados na semana passada, algumas partes da cidade foram confinadas de repente, na última quarta-feira, 12. Nesse momento, a mulher, de sobrenome Wang, jantava na casa do homem, com quem estava tendo um encontro às cegas. “Logo depois de chegar a Zhengzhou, houve um surto. A comunidade foi confinada e eu não pude sair”, disse Wang ao veículo The Paper, com sede em Xangai, na terça-feira. Ela contou que estava na cidade, em uma viagem de uma semana para conhecer potenciais pretendentes. “Estou ficando mais velha. Minha família me apresentou a dez partidos (…) O quinto quis me mostrar seus dotes culinários e me convidou para jantar na casa dele”, completou. Desde então, Wang posta vídeos, agora virais, documentando sua vida cotidiana. Vez ou outra, o homem é visto cozinhando para ela, ou fazendo trabalhos domésticos, enquanto ela dorme, de acordo com clipes divulgados pela mídia local. Wang não revelou sua idade, nem a identidade do homem nos vídeos. Nesta quarta-feira, as hashtags relacionadas acumulavam mais de seis milhões de visitas no Weibo, rede social chinesa.

*Com informações da AFP