Mundo bate novo recorde diário de casos de Covid-19, com 3,67 milhões de infecções

Dados foram levantados pela plataforma Our World In Data, mantida pela Universidade de Oxford, e mostram quinto recorde em 10 dias

EFE/Narendra Shrestha Casos positivos da Covid-19 batem recorde diário no mundo



Com 3,67 milhões de novos casos registrados nas últimas 24 horas, o mundo bateu nesta quarta-feira, 12, mais uma vez, o recorde de infecções diárias da Covid-19. Segundo os dados da plataforma Our World In Data, mantida pela Universidade de Oxford, o recorde foi puxado pelos números dos Estados Unidos, que tiveram quase 900 mil casos, seguidos da Índia, com 442 mil, e da França, que bateu novo recorde com 361 mil infecções. O Brasil é o país com o 9º maior número entre as nações registradas na plataforma, com 87 mil novos casos. O crescimento dos números é creditado às festas de fim de ano e à presença da variante Ômicron, mais contagiosa do que outras cepas da doença. Apesar de não ocuparem as duas primeiras colocações do ranking, os países do bloco europeu são os que mais aparecem no top 10 de infecções do mundo. Além da França, Alemanha, Espanha, Itália e Reino Unido apresentaram aumento de casos e batem recordes nas últimas semanas.