Chocolate Toblerone perde status de suíço e não poderá mais utilizar famosa imagem dos alpes

Com parte da produção sendo transferida da Suíça para a Eslováquia, companhia perde direito de utilizar símbolos do país na embalagem

Ben Gabbe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Pico suíço Matterhorn começou a ser utilizado na embalagem do Toblerone em 1970



Propriedade da empresa norte-americana Mondelez, a barra de chocolate Toblerone deverá remover a imagem do pico suíço Matterhorn de sua embalagem quando parte da produção do produto for transferida da Suíça para a Eslováquia. Com isso, o design substituirá a figura por uma montanha mais genérica, um novo tipo de letra e incluirá a assinatura do fundador da marca. Segundo a companhia, símbolos nacionais da Suíça não podem ser usados para promover produtos à base de leite que não sejam fabricados exclusivamente no país. Para outros alimentos crus, o limite é de pelo menos 80%. Esta regra foi definida pelo Swissness Act em 2017 e tem como objetivo definir uma estrutura legal que forneça segurança de longo prazo ao valor agregado fornecido pela marca “Suíça”. A Mondelez está transferindo parte da produção para fora do país para responder ao aumento da demanda mundial. O chocolate Toblerone foi colocado à venda pela primeira vez em 1908, na capital da Suíça. Com design em formato de montanha, o produto era feito de leite suíço com mel e nougat de amêndoa. Foi apenas em 1970 que a silhueta recortada do Matterhorn estreou na embalagem.