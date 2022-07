Turista tenta tirar selfie após desembarque de helicóptero e morre ao ser atingido por hélice

Jovem do Reino Unido, de 21 anos, era estudante na universidade Oxford Brookes

Um turista, de 21 anos, morreu na segunda-feira, 25, após ser atingido pela hélice de um helicóptero. O caso ocorreu depois que Jack Fenton, morador do Reino Unido, desembarcou da aeronave. Segundo o jornal The Guardian, a vítima, que viajou de Atenas para Mikonos, na Grécia, morreu no local. Jack tirava uma selfie no heliponto, quando foi atingido por uma hélice após o pouso. A vítima era estudante na universidade Oxford Brookes. O corpo será levado para o Reino Unido.