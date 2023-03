‘Chuva de vermes’ cobre carros e ruas na China e deixa moradores em pânico: ‘Apocalipse’

Não se sabe ao certo o que teria causado o fenômeno, mas existem três hipóteses que estão sendo apontadas; governo chinês não se pronunciou sobre o caso

Reprodução/TikTok/@otarianocontou Carros e ruas na China ficam tomados por vermes



Um fenômeno raro, denominado “chuva de vermes”, assustou moradores da China que estão sendo obrigadas a saírem de suas casas com guarda-chuva. Imagens que circulam nas redes sociais mostram carros e ruas de Pequim cobertos por vermes. Ainda não se sabe ao certo o que teria ocasionado o fenômeno. Contudo, existem teorias a respeito do fato. Segundo jornal “El Herald”, uma hipótese é que a “chuva de vermes” seria consequência da “Lua Cheia de Verme”, que estava prevista para acontecer nesta terça-feira, 7, dia da última lua cheia de inverno no hemisfério norte. O evento recebe esse nome porque o solo começa a descongelar, e os vermes começam a surgir. Outra teoria a respeito do ocorrido, é que seriam flores de choupo, que ficam no alto de árvores e possui um formato semelhante a uma lagarta. Por fim, tem quem acredite que se trata do início do apocalipse previsto na Bíblia, em que vários desastres naturais atrelados ao fim do mundo começam a acontecer. Até o momento, as autoridades chinesas não se pronunciaram sobre o caso.