Teto de metrô de Boston desaba e quase atinge passageira; assista ao vídeo

Uma mulher quase foi atingida, mas conseguiu escapar no último minuto; gerente geral interino da MBTA disse que estão investigando o ocorrido

Reprodução/Twitter/@thandojo Passageira se salva de ser atingida por teto que desabou no metrô de Boston



Parte do teto do metrô de Boston, nos Estados Unidos, desabou na última quarta-feira, 1, e por pouco não atingiu uma passageira que passava pelo lugar na hora. Em um vídeo compartilhados nas redes sociais é possível ver o momento em que tudo acontece. A mulher está andando em direção as escadas quando de repente o teto desabada bem na sua frente. Em declaração na imprensa, o gerente geral interino da MBTA, Jeff Gonneville, contou que o painel de alumínio que caiu tinha cerca de 3 metros. “Estou extremamente agradecido e aliviado por não haver feridos como resultado deste acidente”, afirmou o homem que também informou que o painel era antigo, datado de 1978, estava úmido e apresentava sinais de corrosão. Após o acidente, Gonneville disse que está sendo realizado uma inspeção em outras estações onde há tetos falsos instalados. “Estamos utilizando todos os nossos recursos para investigar esse problema, descobrir sua causa e implementar todas as soluções necessárias para garantir que isso não aconteça novamente”, disse o gerente geral interino. Em 2021 uma inspeção tinha sido realizada na estação, mas não foi constatado nenhum defeito visível.