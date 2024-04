Chuvas torrenciais provocam caos e inundações em Dubai

Tempestades também atingiram países vizinhos, como o Bahrein, Omã, Catar e Arábia Saudita; os Emirados Árabes Unidos foram os mais afetados

Reprodução/EFE Segundo a imprensa, a tempestade foi a mais intensa em pelo menos 75 anos



A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, parou na última terça (16) devido a chuvas torrenciais. As principais rodovias ficaram inundadas, e o funcionamento do aeroporto da cidade foi afetado nesta quarta-feira (17). Além do grande engarrafamento, um homem, de 70 anos, morreu em Ras Al Khaimah, informou a polícia. As autoridades recomendaram aos passageiros que não prossigam com suas viagens para o aeroporto de Dubai, que tem o maior tráfego do mundo, exceto em casos de extrema necessidade. Segundo a imprensa, a tempestade foi a mais intensa em pelo menos 75 anos. Em menos de 48 horas, a cidade registrou 142 milímetros de chuva – volume muito maior do que o esperado para um ano inteiro, de 94,7 milímetros. E a causa disso pode ser o fator humano.

As causas do fenômeno ainda são desconhecidas, mas, segundo a agência de notícias AFP, uma das razões pode ser uma “semeadura de nuvens” mal calculada. A “semeadura”, ou “cloud seeding”, em inglês, é uma intervenção humana que consiste em bombardear nuvens com produtos químicos específicos, como iodeto de prata ou gelo seco. O governo dos Emirados realiza voos para esse propósito regularmente. O objetivo é provocar chuvas para aumentar a oferta de água na região desértica. Relatos de meteorologistas locais dão conta de que o Centro Nacional de Meteorologia realizou seis ou sete voos de “semeadura de chuvas” antes das tempestades. As chuvas também atingiram países vizinhos, como o Bahrein, Omã, Catar e Arábia Saudita. No entanto, os Emirados Árabes Unidos foram os mais afetados.

