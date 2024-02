Bia Haddad leva ‘pneu’, sofre a virada e é eliminada no WTA 1000 de Dubai

Brasileira, que nunca venceu adversária italiana Jasmine Paolini, agora foca no próximo desafio no WTA 500 de San Diego

Rula Rouhana/Reuters Bia Haddad cumprimenta a italiana Jasmine Paolini após perder partida das oitavas de final do WTA de Dubai



A tenista brasileira Bia Haddad teve uma partida difícil neste domingo, 18, e acabou sendo eliminada no WTA 1000 de Dubai. Ela enfrentou a italiana Jasmine Paolini, perdendo por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 0/6, em uma partida que durou 2 horas. Paolini, mesmo estando abaixo de Bia no ranking da WTA, mostrou-se uma adversária complicada, tendo vencido todos os confrontos entre elas até hoje. Enquanto a italiana avança na competição, a brasileira agora foca no próximo desafio no WTA 500 de San Diego.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No primeiro set, Bia dominou, quebrando o serviço da italiana e mantendo a liderança para vencer por 6/4. No segundo set, apesar de começar bem, ela sofreu uma virada de Paolini, perdendo por 4/6. No terceiro, Bia não conseguiu se recuperar e levou um “pneu”, como são chamados os sets em que um dos jogadores não ganha nenhum game. O set durou menos de 25 minutos. Com essa eliminação, é provável que Bia perca posições no ranking, embora tenha ultrapassado Barbora Krejcikova, atual campeã do torneio, que não competiu neste ano devido a uma lesão nas costas.

*Com informações do Estadão Conteúdo