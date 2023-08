Ciclone tropical Hilary cancela eventos na Califórnia e coloca viajantes em alerta

Centro meteorológico dos Estados Unidos alerta para a ameaça latente, até segunda-feira, 21, de ‘inundações catastróficas’

ALFREDO ESTRELLA-AFP Vista geral da praia de Medano em Los Cabos, estado de Baja California, no México, durante a passagem do furacão Hilary



O sul da Califórnia mantém os preparativos para o impacto do furacão Hilary, agora de categoria 3 na escala Saffir-Simpson, que chegará a esta parte dos Estados Unidos neste domingo, 20, como uma tempestade tropical, o que motivou o cancelamento de eventos esportivos e colocando em alerta os aeroportos locais. Hilary, que hoje apresenta ventos máximos sustentados de 185 km/h, atingirá a costa mexicana de Baixa Califórnia no início do domingo e continuará durante a tarde e a noite do mesmo dia em direção para o noroeste em direção ao sul da Califórnia, segundo um boletim do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês). O centro meteorológico alerta para a ameaça latente, até segunda-feira, 21, de “inundações catastróficas” em ambas as regiões, enquanto as autoridades dos condados do sul da Califórnia, como Los Angeles e Orange, continuam distribuindo sacos de areia e instruindo a população que tome precauções no caso.

“É mais um exemplo de mudança climática. Portanto, temos que estar preparados para eventos climáticos aos quais não estamos acostumados. Fiquem seguros”, pediu a prefeita da cidade de Los Angeles, Karen Bass. Os serviços meteorológicos locais alertaram que Hilary pode produzir acúmulos de água de chuvas de até 5 centímetros nas áreas costeiras e de até 20 centímetros nas áreas montanhosas e desérticas do condado de San Diego. Antes da chegada de Hilary, a MLB (liga profissional de beisebol) foi obrigada a adiantar três jogos que estavam inicialmente marcados para amanhã no sul da Califórnia. Da mesma forma, as partidas marcadas para a noite de domingo, que seriam disputadas pelos times locais da MLS (liga de futebol profissional), LA Galaxy e LAFC, foram adiadas para datas posteriores.

Parques nacionais como Death Valley e Mojave também foram fechados como medida de emergência, e até a empresa SpaceX adiou o lançamento de um foguete a partir da Califórnia com satélites a bordo. As companhias aéreas pediram aos passageiros que estivessem cientes de possíveis alterações ou cancelamentos de voos com destino ou que partam do Aeroporto Internacional de Los Angeles, bem como outros terminais no sul da Califórnia, e também oferecem alterações de voos sem penalidades. Segundo o site especializado “FlightAware”, até hoje, cinco voos que deveriam partir de terminais no sul da Califórnia foram cancelados.

*Com informações da EFE