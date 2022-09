Cidade da Holanda é a primeira no mundo a proibir propaganda de carne

Haarlem vai aplicar proibição a partir de 2024 por causa do impacto climático; oposição diz que decisão é ‘ditatorial’

Pixabay/Guilherme Teixeira Guilhermim Cidade de Haarlem na Holanda é a primeira a proibir propaganda de carne



A cidade de Haarlem na Holanda está prestes a proibir propaganda de carne em espaços públicos em prol do meio ambiente e se tornar a primeira no mundo a realizar essa proibição. A medida não é imediata, ela vai começar a valer a partir de 2024. A carne é muito prejudicial ao meio ambiente. Não podemos dizer às pessoas que há uma crise climática e incentivá-las a comprar produtos que fazem parte dela”, disse Ziggy Klazes, vereadora do GroenLinks que redigiu a proposta, em entrevista ao jornal Trouw. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a pecuária gera mais de 14% de todos os gases estufa produzido pelo homem. A proposta foi elaborada pelo GroenLinks – um partido político verde – e enfrentou complicações da oposição da indústria de carnes e daqueles que alegam que reprime a liberdade de expressão. “Proibir propaganda por motivos de origem política é quase ditatorial”, declarou o vereador Joey Rademaker, do BVNL. “As autoridades estão indo longe demais ao dizer às pessoas o que é melhor para elas”, afirmou um porta-voz da Organização Central do Setor de Carnes. De acordo com a Statistics Netherlands, 95% dos holandeses consomem carne, porém, mais da metade não consome todos os dias.