Tufão na Coreia do Sul deixa ao menos 10 pessoas mortas

Tufão Hinnamnor estava a uma velocidade de mais de 154 km por hora quando atingiu a costa



De acordo com o balanço atualizado divulgado pelas autoridades da Coreia do Sul nesta quarta-feira, 7, ao menos 10 pessoas morreram vítimas da passagem do tufão Hinnamnor, o mais forte a atingir o país em décadas. 4.700 pessoas foram obrigadas a abandonarem suas casas e 12 mil imóveis ficaram destruídos. Hinnamnor atingiu a ilha de Jeju antes de chegar à cidade de Busan, que recebeu ondas gigantescas e fortes chuvas que danificaram estradas e lojas. Mais de 60 mil casas ficaram sem energia elétrica no país. O tufão estava se movendo a uma velocidade de mais de 154 km por hora quando atingiu a costa. Na cidade portuária de Pohang, sul do país, as equipes de emergência encontraram sete corpos e dois sobreviventes na garagem de um edifício residencial. Por outro lado, nove ficaram bloqueadas quando desceram ao estacionamento para retirar os carros durante a forte chuva. Na terça-feira, o governo anunciou a morte de uma mulher de 70 anos que foi arrastada pela inundação em Pohang. Netsa quarta, as autoridades confirmaram outra morte nesta em Pohang e uma em Gyeongju, onde uma pessoa faleceu em um deslizamento de terra. Duas pessoas ainda são consideradas desaparecidas. Por precaução, as autoridades fecharam mais de 600 escolas e as companhias aéreas suspenderam cerca de 250 voos domésticos.

*Com informações da AFP