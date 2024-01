Cidade portuária de Hodeida é alvo de novo ataque no Iêmen

Cidade portuária de Hodeida é atingida por novo ataque após rebeldes houthis lançarem foguetes na região.

Maxar Technologies/AFP Imagem de satélite mostra abrigos destruídos no campo de aviação de Hodeida, no Iêmen



No sábado, 13, a cidade portuária de Hodeida, no Iêmen, foi atingida por um novo ataque realizado pelos Estados Unidos. O bombardeio ocorreu logo após rebeldes houthis lançarem foguetes na região. Os houthis, grupo que recebe apoio do Irã e tem realizado ataques a navios cargueiros no Mar Vermelho, afirmaram que o local de onde o foguete foi lançado foi atingido, porém ainda não se sabe se o bombardeio partiu do mar ou do ar. Os bombardeios ocorrem um dia após os Estados Unidos e o Reino Unido atingirem vários alvos no país, cuja capital, Sanaa, é controlada pelos houthis desde 2014. Os ataques aumentaram os temores de uma conflagração regional, semelhante à guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza. Desde o início do conflito, em outubro de 2023, a atividade de grupos apoiados pelo Irã aumentou no Iêmen, Líbano, Síria e Iraque.

*Com informações da AFP