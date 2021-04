Cientistas analisam nova variante do coronavírus com origem no Peru ou Chile

Batizada na semana passada de C.37, a mutação já está circulando em diversos países da América e corresponde a 40% das amostras coletadas em Lima entre janeiro e março

EFE/ Luis Ángel Gonzales Taipe/Archivo Os pesquisadores peruanos constataram que desde dezembro circulava no país uma variante até então desconhecida do coronavírus



Cientistas estão estudando uma variante do novo coronavírus que pode ter tido origem no Peru ou no Chile e provavelmente já está circulando em outros países. De acordo com o pesquisador e doutor em microbiologia Pablo Tsukayama, que atua na Universidade Cayetano Heredia, 40% das amostras do vírus coletadas entre janeiro e março em Lima correspondem a essa mutação, que foi batizada na semana passada de C.37. “O que estamos vendo é que em dezembro, mais ou menos, começou a aparecer uma nova variante que não tínhamos visto antes, que não é do Reino Unido, nem do Brasil, nem da África do Sul, mas que deriva de algo que já está circulando aqui”, explicou o cientista peruano. Tsukayama também disse que há evidências de que a nova variante C.37 já se encontra na Argentina, Colômbia, Equador, Estados Unidos e vários outros países da região.

*Com informações da EFE