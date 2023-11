Cientistas da Nasa descobrem buraco negro supermassivo com 13,2 bilhões de anos

Cientistas da Nasa descobriram um buraco negro supermassivo com cerca de 13,2 bilhões de anos, datando do início do universo. O corpo celeste gigantesco, localizado na galáxia UHZ-1, está a uma distância de mais de 13 milhões de anos-luz da Terra. Segundo estudos, o buraco negro possui de 10 a 100 milhões de vezes mais massa que o nosso Sol. A descoberta foi possível graças ao uso dos telescópios espaciais Chandra e James Webb e a nova informação, possivelmente, pode encerrar o debate sobre quando eles surgiram. Segundo Andy Goulding, autor do estudo, a descoberta indica que o buraco negro deve ter sido extremamente grande quando se formou, provavelmente devido ao colapso direto de uma enorme nuvem de gás. Ao mesmo tempo, a nova descoberta confirma as previsões feitas em 2017 sobre a existência de um “buraco negro descomunal”, formado a partir do colapso de uma enorme nuvem de gás. Agora, os cientistas planejam utilizar os resultados para obter uma visão mais completa do Universo primitivo.

NASA's Chandra & Webb telescopes have joined forces to discover the most distant black hole ever detected in X-rays! The supermassive black hole, located about 13.2 billion light-years from Earth, is seen when the universe was only 3% of its current age: https://t.co/cYOC0P5u1b pic.twitter.com/eS4nYAl4S6

— Chandra Observatory (@chandraxray) November 6, 2023