Passagem entre Gaza e Egito volta a ser reaberta, mas saída de brasileiros é adiada novamente

Fronteira na cidade de Rafah foi temporariamente fechada devido a circunstâncias de segurança, conforme informaram os Estados Unidos nesta quarta-feira, 8

Mohammed ABED / AFP Pessoas aguardam abertura da passagem de Rafah, entre Egito e Gaza, para deixarem a Faixa de Gaza



A chamada “passagem de Rafah”, fronteira da Faixa de Gaza com o Egito pela cidade de Rafah, foi reaberta nesta quinta-feira, 9, para a saída de estrangeiros do território palestino. No entanto, segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, uma nova lista de estrangeiros ainda não foi divulgada. Os estrangeiros que puderam deixar o território nesta quinta são os que estavam em listas divulgadas nesta quarta-feira, 8, mas que tiveram sua saída também adiada após a fronteira ser fechada por questões de segurança. Neste caso, a saída de brasileiros, que segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, aconteceria até quarta, foi adiada novamente. A passagem foi temporariamente fechada devido a circunstâncias de segurança, conforme informaram os Estados Unidos. Em entrevista coletiva, o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, disse que a passagem administrada pelo Egito será reaberta em seus “intervalos regulares” quando a situação for resolvida. Patel não especificou a natureza da situação e confirmou que “não houve tráfego de entrada ou saída durante todo o dia”.

“Nossa expectativa é que, assim que as situações forem concluídas, a passagem seja aberta nos intervalos regulares em que tem sido aberta e o fluxo de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza e os estrangeiros específicos em sair poderão fazê-lo”, explicou. Rafah é a região por onde a ajuda humanitária está entrando para a Faixa de Gaza e milhares de pessoas estão saindo todos os dias para o Egito. Mauro Vieira havia anunciado que o retorno dos refugiados ao Brasil ocorreria até esta quarta. No entanto, o grupo de 34 pessoas, composto por brasileiros e seus familiares, não foi incluído na lista de 601 nomes de seis nacionalidades diferentes que tiveram permissão para cruzar a fronteira de Rafah em direção ao Egito. O Itamaraty afirmou que os nomes dos brasileiros foram informados às chancelarias egípcia e israelense, bem como às autoridades responsáveis na Faixa de Gaza desde o dia 9 de outubro.

O Brasil tem mantido contato constante com as autoridades locais para garantir a retirada dos seus nacionais que se encontram na zona de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Atualmente, os brasileiros e seus familiares próximos estão abrigados nas proximidades da fronteira com o Egito, nas cidades de Khan Younis e Rafah. A nova relação de estrangeiros autorizados a deixar Gaza é composta por cidadãos da Ucrânia (228 pessoas), Filipinas (107), Estados Unidos (100), Alemanha (75), Romênia (51) e Canadá (40). O Itamaraty agora prefere não dar nenhuma previsão sobre o resgate do grupo.