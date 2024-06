Cientistas do Japão constroem 1º satélite de madeira do mundo e planejam lançá-lo ao espaço em setembro

Expectativa é que ele se desintegre completamente ao reentrar na atmosfera, o que pode contribuir para reduzir a quantidade de resíduos metálicos gerados por dispositivos espaciais

STR / JIJI PRESS / AFP Takao Doi, astronauta e professor especial da Universidade de Kyoto, segura o primeiro satélite de madeira do mundo feito de madeira e chamado LignoSat



Uma equipe de cientistas japoneses desenvolveu o primeiro satélite de madeira do mundo, que será lançado ao espaço em setembro por meio de um foguete da SpaceX. O artefato, um pequeno cubo de dez centímetros de aresta, foi criado por pesquisadores da Universidade de Kyoto em parceria com a madeireira Sumitomo Forestry. A expectativa é que o satélite se desintegre completamente ao reentrar na atmosfera, o que pode contribuir para reduzir a quantidade de resíduos metálicos gerados por dispositivos espaciais ao retornarem à Terra. Segundo Takao Doi, astronauta e professor da Universidade de Kyoto, a fabricação de satélites não metálicos deveria se tornar mais comum. Feito de madeira de magnólia, o satélite será entregue à agência espacial japonesa Jaxa na próxima semana. Em seguida, em setembro, será transportado por um foguete da SpaceX até a Estação Espacial Internacional (ISS), de onde será lançado ao espaço para testar sua resistência e durabilidade. Durante a missão, os pesquisadores receberão dados do satélite para avaliar possíveis sinais de estresse e verificar se o artefato é capaz de suportar as grandes variações de temperatura no espaço. A iniciativa representa um avanço na busca por alternativas mais sustentáveis na fabricação de dispositivos espaciais, visando reduzir o impacto ambiental causado pela geração de resíduos metálicos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA