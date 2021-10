Cientistas ganham Nobel de Medicina por descobertas sobre receptores de temperatura e toque

Os cientistas David Julius e Ardem Patapoutian ganharam o Prêmio Nobel da Medicina de 2021. A Academia Real de Ciências da Suécia, órgão responsável pela premiação, informou nesta segunda-feira, 4, que a dupla norte-americana vai receber o prêmio pelas suas descobertas de “receptores de temperatura e toque”, que permitiram entender “como o calor, o frio e o toque pode iniciar os impulsos nervosos”. Segundo a entidade, David Julius utilizou a capsaicina, um composto da pimenta malagueta, para induzir a sensação de queimação e identificar as respostas das terminações nervosas ao calor. Já Ardem Patapoutian usou células sensíveis à pressão para descobrir uma nova classe de sensores que respondem a estímulos mecânicos na pele e órgãos internos. “Esses conhecimentos estão sendo usados para desenvolver tratamentos de doenças, incluindo dor crônica”, completou. O prêmio Nobel de Medicina tem valor de 10 milhões de coroas suecas, cerca de R$ 6,1 milhões, e será dividido pelos vencedores. No ano passado, a premiação ficou para os americanos Harvey Alter e Charles Rice e o britânico Michael Houghton pela identificação do vírus da hepatite C, que causa cirrose e câncer de fígado.

