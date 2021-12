Cinco crianças morrem após acidente com castelo inflável na Austrália

Menores que estavam brincando em comemoração escolar no estado da Tasmânia foram levados pelo vento e caíram de uma altura de 10 metros

EFE/EPA/GRANT WELLS Cinco crianças morreram após caírem de castelo inflável na Tasmânia



Cinco crianças morreram e outras quatro estão feridas em estado crítico após um acidente com um castelo inflável ser registrado na Tasmânia, na Austrália, nesta quinta-feira, 16. De acordo com a polícia, as crianças estavam em um brinquedo comemorando a última semana de aulas antes do recesso natalino quando o castelo voou. Muitos dos menores caíram do brinquedo quando ele ainda estava no ar, a uma altura de 10 metros. Quatro crianças morreram na hora e uma quinta faleceu após dar entrada no hospital. A identidade das vítimas não foi divulgada pela polícia, mas a idade média delas era de 11 anos. O primeiro-ministro do país, Scott Morrison, usou as redes sociais para lamentar o ocorrido. “Meu coração está partido por todos aqueles impactados pela tragédia na Escola Primária de Hillcrest hoje. Minhas orações estão com as famílias e os amigos das crianças que perderam suas vidas, com os feridos, com os socorristas e todos aqueles que testemunharam este evento profundamente angustiante”, disse. Segundo a imprensa internacional, a previsão do tempo na região nesta quinta-feira era de “ventos fracos”.