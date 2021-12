Rainha Elizabeth cancela almoço de pré-Natal por causa do avanço da Covid-19

Informação foi confirmada por agências de notícia um dia após Reino Unido registrar maior número de casos da doença em um dia

Reprodução/Instagram/theroyalfamily Rainha Elizabeth cancelou almoços de pré-Natal por causa da Covid-19



A Rainha Elizabeth decidiu nesta quinta-feira, 16, cancelar um almoço pré-natal que faria com a família real por causa do aumento de casos da Covid-19 no Reino Unido. A informação foi confirmada por uma fonte do palácio de Buckingham à agência de notícias Reuters. “A decisão ocorre de forma preventiva. Há um pesar no cancelamento, mas acreditamos que esta é a melhor coisa a se fazer agora”, afirmou à agência. O Reino Unido, que enfrenta mais uma onda da doença e tenta imunizar toda a população, teve nesta quarta-feira um novo recorde de casos, com 78,6 mil pessoas contaminadas em 24 horas. O aumento é visto por especialistas como fruto da variante Ômicron, mais contagiosa do que outras cepas no país. Aos 95 anos e no grupo de pessoas vulneráveis à doença, a Rainha passou a maior parte do tempo desde o início da pandemia em casa e sem qualquer contato com o mundo exterior.