Cinco países sancionam ministros israelenses por incitar violência contra palestinos na Cisjordânia

Governo de Israel condenou a decisão mesmo antes que fosse anunciada oficialmente; Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich não poderão viajar ao Reino Unido e terão seus bens congelados nessas nações

EFE/EPA/ABIR SULTAN / POOL Defender "o deslocamento forçado de palestinos e a criação de novos assentamentos israelenses é abominável e perigoso", afirmam o países



Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Noruega impuseram sanções a dois ministros israelenses de extrema-direita após acusá-los de “incitação à violência” contra palestinos na Cisjordânia, anunciaram em um comunicado conjunto nesta terça-feira (10). Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, respectivamente ministro da Segurança Nacional e ministro das Finanças, “incitaram uma violência extrema e graves violações dos direitos humanos dos palestinos”, declararam os chanceleres desses países, citados no comunicado. Defender “o deslocamento forçado de palestinos e a criação de novos assentamentos israelenses é abominável e perigoso”, acrescentaram. O governo israelense condenou a decisão mesmo antes que fosse anunciada oficialmente. “É ultrajante que os representantes eleitos e os membros do governo sejam objeto desse tipo de medidas”, declarou o ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, em uma coletiva de imprensa.

As medidas anunciadas nesta terça-feira “se concentram” na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, explicaram os ministros no comunicado. “Mas, é claro, isso não pode ser considerado isoladamente da catástrofe de Gaza. Continuamos consternados pelo imenso sofrimento dos civis, incluindo a negação de ajuda” humanitária básica, acrescentaram. “Não deve haver nenhum deslocamento ilegal de palestinos de Gaza ou da Cisjordânia, nem nenhuma redução do território da Faixa de Gaza”, escreveram. Ben Gvir e Smotrich não poderão viajar ao Reino Unido e terão seus bens congelados nesses países.

