Cinco pessoas são encontradas mortas em Moscou após visita guiada aos esgotos

Autoridades seguem buscando sobreviventes; capital russa oferece uma série de visitas guiadas a esgotos e túneis subterrâneos

Konstantin/Pixabay



Cinco pessoas foram encontradas sem vida, e outras estão desaparecidas, depois de fazerem uma visita guiada aos esgotos de Moscou no domingo, 20, em meio às chuvas torrenciais na capital, informou a imprensa local nesta segunda-feira, 21. Segundo a agência pública RIA, ao todo oito pessoas teriam participado da excursão. As autoridades seguem buscando sobreviventes. De acordo com a imprensa estatal, o nível da água nos esgotos subiu rapidamente, o que impediu que as vítimas voltassem à superfície. Alguns corpos foram encontrados no rio Moscou, e outras pessoas continuam desaparecidas, de acordo com a agência oficial de notícias TASS. A capital russa oferece uma série de visitas guiadas a esgotos e túneis subterrâneos. Alguns deles foram construídos ainda no século XIX. O explorador urbano Daniil Davidov disse à agência pública RIA Novosti que não encontrou ninguém nos locais onde os visitantes poderiam ter se abrigado. “Esperava que ainda pudéssemos encontrar sobreviventes. Há dois lugares que poderiam ter servido como abrigos, mas não havia ninguém”, afirmou, citado pela agência russa. Uma investigação foi aberta contra o organizador por ter “oferecido serviços que descumpriam as normas de segurança”, segundo a mídia local.

*Com agências internacionais