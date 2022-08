Civis são mortos por objeto não identificado enquanto nadavam no Mar Negro

Policia local informou que um homem e uma mulher ficaram feridos; as praias ucranianas estão proibidas devido à guerra com a Rússia, mas banhistas ignoram alerta

OLEKSANDR GIMANOV / AFP Praias ucranianas estão fechadas por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia



Um artefato explosivo não identificado causou a morte de três civis que nadavam no Mar Negro, na região de Odessa, sul da Ucrânia, informou as autoridades nesta segunda-feira, 15. O acidente aconteceu no domingo, quando várias pessoas que trabalhavam em um canteiro de obras ignoraram barreiras e sinais de alerta na praia e foram nadar no mar no distrito de Belhorod-Dnistrovskyi. “Na água, como resultado da explosão de um objeto desconhecido, três homens de 25, 32 e 53 anos… foram mortos”, disse a polícia em um comunicado por escrito, acrescentando que um homem e uma mulher foram atingidos. As praias ucranianas foram fechadas pelas autoridades por causa de minas ou bombas de artilharia por causa da guerra com a Rússia e bombardeios das forças russas. Os militares da Ucrânia também plantaram minas ao longo da costa em caso de um ataque anfíbio russo e isolaram as entradas da praia com fita vermelha e branca para garantir que os civis não se machuquem. Diante do ocorrido, a polícia regional voltou a ressaltar que “nadar nos reservatórios da região de Odessa agora é perigoso e proibido”, acrescentando que “as praias e costas da região estão protegidas e equipadas com engenhos explosivos”.

*Com informações da Reuters