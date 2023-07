Cocaína é encontrada na Casa Branca e gera fechamento temporário da sede da presidência dos EUA

Investigação está sendo realizada para entender como a substância entrou no complexo; ala oeste é acessada por grupo de turistas e funcionários

Kristina Volgenau/unsplash Casa Branca, sede da presidência dos Estados Unidos



O pó branco encontrado na Casa Branca no domingo, 2, foi identificado como cocaína, informou o jornal norte-americano ‘The Washington Post’. A descoberta da droga gerou o fechamento temporário de parte da sede da presidência americana e as autoridades trabalham para descobrir como o entorpecente chegou até lá. A cocaína foi encontrada por dois agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos na noite de domingo, na ala oeste, uma parte acessível a grupos turísticos e por onde centenas de pessoas, incluindo os funcionários, passam diariamente. “Na noite de domingo, o complexo da Casa Branca foi fechado por precaução enquanto oficiais da Divisão Uniformizada do Serviço Secreto investigavam um item desconhecido encontrado dentro de uma área de trabalho”, disse um porta-voz do Serviço Secreto em comunicado por e-mail. O presidente Joe Biden estava ausente no momento da detecção. Ele e a família partiram para Camp David na sexta-feira, 30, e só retornaram para a residência presidencial na terça-feira, 4. Equipes de bombeiros foram acionadas para realizar um teste rápido, concluindo que se tratava de cloridrato de cocaína. Após o resultado, a Casa Branca foi reaberta. Uma investigação está sendo realizada para entender como a substância entrou no complexo. A ala oeste é uma área anexa à mansão executiva onde mora o presidente e inclui o Salão Oval, a sala do gabinete e área de imprensa, além de escritórios e espaço de trabalho para assessores e funcionários do presidente.

*Com informações da Reuters