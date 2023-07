Operação internacional desmantela grupo que transportava cocaína do Brasil para Europa

Ação envolvendo a Guarda Civil espanhola, a Europol, a Polícia Judiciária Portuguesa e a Polícia Federal do Brasil apreendeu mais de 800 quilos da droga e levou à prisão de 24 pessoas; brasileiros estão entre os detidos

Divulgação/Guarda Civil Espanhola Ao todo, foram apreendidos 800 quilos de cocaína e 116 mil Euros



A Guarda Civil Espanhola, em colaboração com a Europol, a Policia Judiciária Portuguesa e a Polícia Federal Brasileira (PF), deflagrou uma operação para combater um grupo que transportava grandes quantidades de cocaína do Brasil para a Europa. Vários brasileiros estavam envolvidos no esquema. Ao todo, durante a ação, 24 pessoas foram presas e mais de 800 quilos de cocaína foram apreendidos, além de 60 quilos de haxixe, 1,7 quilo de metanfetamina, 116.680 euros e cinco armas de fogo. Na Espanha, foram apreendidas sete propriedades e 12 veículos, com valor total de 2,5 milhões de euros. Segundo a Guarda Civil espanhola, a rede estava dividida em células independentes que eram lideradas por um “delegado”, que tinha como funções esconder a droga vinda do Brasil em Málaga, na Espanha, e depois transportá-la em veículos com fundo duplo para as regiões do País Basco e da Cantábria, de onde seguiria para outros pontos do continente europeu.

A operação começou em junho de 2022, quando a Guarda Civil da Espanha detectou a presença de um brasileiro na cidade de Málaga que agia como intermediário de uma rede que distribuía a cocaína na Espanha. O brasileiro não teve a identidade revelada, mas também é suspeito de ser o mandante do assassinato de um advogado morto em São Paulo em 2019. Os investigadores também detectaram a presença de dois membros da organização com patentes de oficial na Polícia Militar e no Exército Brasileiro, que tinham se reunido com outros membros da rede para organizar um novo carregamento de cocaína passando por Portugal.

Conhecendo o grupo, a cooperação entre as autoridades levou à apreensão de um contêiner com 320 quilos de cocaína e à prisão de três brasileiros. Em outubro de 2022, mais de 250 agentes participaram de 22 buscas em Belém (PA) e sete pessoas foram presas, incluindo o oficial da PM identificado em Málaga. O oficial do Exército, entretanto, permaneceu escondido em Málaga, mas a polícia descobriu planos para um novo carregamento da droga. Isso permitiu que a PF interceptasse, em setembro de 2022, 483 quilos de cocaína que seriam enviados para a Espanha. O militar tentou voltar ao Brasil, mas foi preso ao desembarcar no Rio de Janeiro. A última etapa da operação aconteceu em maio deste ano, contando com mais de 300 agentes em 24 buscas simultâneas em cidades da Espanha e de Portugal.